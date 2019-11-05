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ВАДА передало 47 допинговых дел российских спортсменов в международные федерации

ВАДА передало 47 допинговых дел российских спортсменов в международные федерации
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Сценарий пошел в ритме 2016 года.

После заседания исполкома ВАДА организация представила первую реакцию после получения базы данных московской антидопинговой лаборатории.

На официальном сайте агентства сообщается, что 47 допинговых дел российских спортсменов направлены в международные спортивные федерации. Этих кейсов не коснулись изменения в базе данных, которые якобы были сделаны в начале 2019 года российской стороной.

Международным федерациям следует рассмотреть дела и в случае необходимости наложить санкции на виновных.

  • Ранее Россия предоставила ВАДА объяснения по возможным изменениям в базе данных.
  • Если махинации подтвердятся, Россия рискует пропустит две следующие Олимпиады.

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