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ВАДА передало 47 допинговых дел российских спортсменов в международные федерации
Сценарий пошел в ритме 2016 года.
После заседания исполкома ВАДА организация представила первую реакцию после получения базы данных московской антидопинговой лаборатории.
На официальном сайте агентства сообщается, что 47 допинговых дел российских спортсменов направлены в международные спортивные федерации. Этих кейсов не коснулись изменения в базе данных, которые якобы были сделаны в начале 2019 года российской стороной.
Международным федерациям следует рассмотреть дела и в случае необходимости наложить санкции на виновных.
- Ранее Россия предоставила ВАДА объяснения по возможным изменениям в базе данных.
- Если махинации подтвердятся, Россия рискует пропустит две следующие Олимпиады.
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