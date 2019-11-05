Getty Images
ARD: Россия ответила только на 23 вопроса ВАДА из 31
И не предоставила все запрошенные устройства.
Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия не смогла ответить на все вопросы Всемирного антидопингового агентства касательно несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.
«Согласно источникам, близким к ВАДА, Россия ответила только на 23 вопроса из 31, касающихся предполагаемых несоответствий в данных московской лаборатории. И не предоставила все запрошенные устройства/данные. Это относится и к аналитическим данным по эритропоэтину», – написал Зеппельт в твиттере.
- Ранее стало известно, что ВАДА передало 47 допинговых дел российских спортсменов в международные федерации.
- Если манипуляции с данными в московской лаборатории подтвердятся, Россия может пропустить Олимпиады в Токио и Пекине.
«Сундбю повернулся, баллончиком попшикался и обогнал меня». Откровения Сергея Устюгова перед сезоном
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте