Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия не смогла ответить на все вопросы Всемирного антидопингового агентства касательно несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.

«Согласно источникам, близким к ВАДА, Россия ответила только на 23 вопроса из 31, касающихся предполагаемых несоответствий в данных московской лаборатории. И не предоставила все запрошенные устройства/данные. Это относится и к аналитическим данным по эритропоэтину», – написал Зеппельт в твиттере.

Ранее стало известно, что ВАДА передало 47 допинговых дел российских спортсменов в международные федерации.

Если манипуляции с данными в московской лаборатории подтвердятся, Россия может пропустить Олимпиады в Токио и Пекине.

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