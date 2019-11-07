Россия ответила на все вопросы ВАДА, окончательное решение ожидается в декабре

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор рассказал, что Россия ответила на все вопросы касательно несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.

«Да, Россия представила ответы на 31 вопрос. Теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в этих деталях. Они отчитаются перед нами после того, как встретятся с российскими экспертами на следующей неделе», – цитирует Тэйлора «Р-Спорт».

Ранее ВАДА запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными московской лаборатории.

Окончательное решение ВАДА ожидается 9 декабря.

«Все было сделано системно и организованно». Подробности изменения данных в московской лаборатории

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