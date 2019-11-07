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Зеппельт: «В деле против России есть новые отягчающие обстоятельства. Возможно отстранение от ОИ»
Тучи сгущаются.
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил новые подробности о деле Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против России.
«Появились новые отягчающие обстоятельства в деле против России о возможном манипулировании данными лаборатории. Ожидается, что будут рекомендованы самые серьезные санкции (рассматривается вариант с отстранением от Олимпиады), если информация о махинациях подтвердится в ближайшие дни», – написал Зеппельт в твиттере.
- Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений данных в московской антидопинговой лаборатории не было.
- Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Россия ответила на все вопросы ВАДА, окончательное решение ожидается в декабре
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