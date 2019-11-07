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Банька стал президентом ВАДА
Поляк сменит Крэйга Риди.
Министр спорта и туризма Польши, бронзовый призер чемпионата мира-2007 по легкой атлетике Витольд Банька утвержден на пост президента Всемирного антидопингового агентства. Такое решение принял совет учредителей организации на Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице.
Вице-президентом ВАДА назначена двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Ян Ян из Китая, передает пресс-служба организации.
Банька и Ян Ян вступят в должность с 1 января 2020 года.
- Ранее пост президента ВАДА занимал британец Крэйг Риди.
- 9 декабря ВАДА, вероятно, примет решение по статусу Российского антидопингового агентства в связи с подозрениями в манипулировании данными московской лаборатории.
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