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Эмоциональная развязка турнира по камень-ножницы-бумага в Японии довела зрителей до истерики

Эмоциональная развязка турнира по камень-ножницы-бумага в Японии довела зрителей до истерики
Eurosport

1 час назад

Атмосферненько!

В Японии провели соревнования по игре в камень-ножницы-бумага – антураж мероприятия не уступал лучшим ивентам UFC.

Две девушки с напряженными лицами стояли напротив, судья готовился дать старт игре. Соперницы показали камень и ножницы, и победительница была вне себя от счастья – она посмотрела на руку и закричала, а потом спрятала лицо в ладонях и заплакала.

  • Игра была изобретена в Китае.
  • По ней проводятся чемпионаты мира, существует международная федерация.

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