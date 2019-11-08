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Эмоциональная развязка турнира по камень-ножницы-бумага в Японии довела зрителей до истерики
Атмосферненько!
В Японии провели соревнования по игре в камень-ножницы-бумага – антураж мероприятия не уступал лучшим ивентам UFC.
Две девушки с напряженными лицами стояли напротив, судья готовился дать старт игре. Соперницы показали камень и ножницы, и победительница была вне себя от счастья – она посмотрела на руку и закричала, а потом спрятала лицо в ладонях и заплакала.
- Игра была изобретена в Китае.
- По ней проводятся чемпионаты мира, существует международная федерация.
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