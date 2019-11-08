В Японии провели соревнования по игре в камень-ножницы-бумага – антураж мероприятия не уступал лучшим ивентам UFC.

Две девушки с напряженными лицами стояли напротив, судья готовился дать старт игре. Соперницы показали камень и ножницы, и победительница была вне себя от счастья – она посмотрела на руку и закричала, а потом спрятала лицо в ладонях и заплакала.

Игра была изобретена в Китае.

По ней проводятся чемпионаты мира, существует международная федерация.

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