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ВАДА смягчит наказание за употребление кокаина и марихуаны
А мы еще ругали Евгения Кузнецова.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сократит срок дисквалификации за употребление марихуаны и кокаина.
Отмечается, что спортсмен, уличенный в употреблении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если докажет, что принимал запрещенные вещества не для улучшения спортивных результатов. В том случае, если спортсмен пройдет курс реабилитации, срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, сообщает Cycling weekly.
С другой стороны, употребление каннабиса либо кокаина для улучшения результатов по-прежнему будет грозить серьезными санкциями – в таком случае спортсмен получит 2 года дисквалификации.
- Новое правило вступит в силу с 2021 года.
- Согласно нынешним правилам, ВАДА запрещает спортсменам употреблять марихуану и кокаин в соревновательный период, наказание – дисквалификация на 4 года.
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