РУСАДА осудило ВАДА за смягчение наказания за кокаин

РУСАДА осудило решение ВАДА смягчить наказание для спортсменов за употребление кокаина и марихуаны.

«В новом кодексе ВАДА, который вступит в силу в 2021 году, кокаин и аналогичные субстанции будут отнесены в отдельную группу веществ, которые употребляются не с целью улучшения спортивных результатов и не с целью сокрытия других запрещенных субстанций или запрещенных методов, а потому, что у людей есть зависимость к ним. РУСАДА не поддерживает смягчение наказания.

Основная задача всемирной антидопинговой политики – защита чистых спортсменов и сохранение здоровья спортсмена. В случае с кокаином и подобными субстанциями вряд ли можно говорить о здоровье. Но с 2021 года всем придется придерживаться нового кодекса ВАДА, в котором снижена ответственность спортсменов за употребление кокаина», – цитирует «Р-Спорт» заместителя гендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

В новом антидопинговом кодексе наказание за употребление кокаина и марихуаны будет сокращено с четырех до двух лет.

В августе на кокаине попался хоккеист сборной России и «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

Спортсмены принимают кокаин как допинг с XIX века. ВАДА должно полностью запретить наркотики

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