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Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию на 4 года
Скорее всего, российские спортсмены поедут в Токио под нейтральным флагом.
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Если на заседании 9 декабря рекомендация будет принята, то российские спортсмены лишатся флага и гимна на соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает американское издание New York Times. Позже эту информацию подтвердили в ВАДА, опубликовав сообщение на официальном сайте.
Данная рекомендация была включена в доклад, подготовленный комитетом по соответствию ВАДА во главе с британским адвокатом Джонатаном Тейлором. Комитет пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг.
Российским спортивным чиновникам может быть запрещено посещать международные соревнования, а России – организовывать крупные турниры.
- Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане-2018.
- Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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