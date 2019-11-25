У России могут забрать право на проведение Евро-2020, финала ЛЧ, ЧМ по хоккею и волейболу

Россия может лишиться права на проведение ряда крупных спортивных событий в ближайшие четыре года.

25 ноября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 9 декабря, затем у России будет 21 день на апелляцию.

Если ВАДА примет рекомендацию комитета по соответствию, то Россия лишится права на организацию всех крупных спортивных турниров в ближайшие четыре года. Под эту категорию попадают: чемпионат Европы по футболу-2020, финал Лиги чемпионов-2020/21, чемпионат мира по волейболу-2022, чемпионат мира по хоккею-2023 и летняя Универсиада-2023.

В 2018 году российские спортсмены выступали на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

С большой долей вероятности данный сценарий повторится и в Токио-2020.

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