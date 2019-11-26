Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла

ВАДА назначило русскому спорту очередной день икс – теперь болельщики, спортсмены и чиновники в панике ждут 9 декабря: исполком Всемирного антидопингового агентства на заседании утвердит или отклонит рекомендации Комитета по соответствию.

Что опять произошло?

В целом – ничего принципиально нового. Вечером 25 ноября разжился инсайдами New York Times. Журналисты раскрыли предложения Комитета и оказались правы – через час на сайте агентства появилось официальное заявление, которое выдали на растерзание медиа, чтобы избежать фальсификаций.

Риторика жесткая: утверждается, что факт редактирования базы данных московской антидопинговой лаборатории полностью доказан, Россию в ближайшие четыре года рекомендуется лишить права проведения международных соревнований, а спортсменов с русским паспортом не допускать до участия в крупных турнирах под национальным флагом. Также упоминается четырехлетний бан для чиновников. Удивительно, но Комитет не рекомендует отстранять РУСАДА – и это показатель, что Юрий Ганус и его команда делают все абсолютно правильно.

Юрий ГанусGetty Images

История с электронной базой данных LIMS московской антидопинговой лаборатории тянется ровно четыре года – эти семь слов давно стали устойчивой фразой, афоризмом или ругательством. В ноябре 2015-го западные медиа впервые написали, как ее руководитель Григорий Родченков уничтожил более тысячи допинг-проб перед приездом комиссии ВАДА. Не Родченков-предатель, а Родченков-орденоносец, которого еще не клеймили психом и изменщиком.

После поднявшегося скандала Россия передала в ВАДА копии базы данных ради восстановления РУСАДА, но мировой антидопинг настаивал на получении оригиналов. В конце 2018-го эксперты прибыли в Москву, но к базе их не подпустили, сославшись на отсутствие сертификации оборудования по российским законам. Все стало ясно уже тогда: Россия спешно заметает следы и делает это очень топорно. В январе двери для ученых все же открыли, и они вывезли базу данных из России.

Файлы тщательно исследовали, в конце сентября полетели первые результаты: от вездесущего Хайо Зеппельта, The Telegraph и других проверенных допинг-инсайдеров. Все утверждали, что базу данных действительно редактировали, причем в последние 18 месяцев. ВАДА запросило у РУСАДА ответы на вопросы, получило их и опять долго заседало, ну а теперь все стало ясно.

Вот выдержки из заявления:

«…данные не являются полными и достоверными. Копия базы данных LIMS, переданная в 2019 году, во многом совпадает с копией 2015 года, предоставленной информатором в 2017 году, но сотни единиц данных были удалены из копии 2019 года, а соответствующие исходные данные и PDF-файлы были удалены или изменены.

…существенные удаления и изменения были сделаны в декабре 2018 и январе 2019 года. Эти действия скрыли за счет изменения даты компьютерных файлов в попытке создать впечатление, что они переданы в исходном состоянии 2015 года».

Махинация – и махинация крайне неумная. Российские спецслужбы (а в указанный период база данных находилась в Следственном комитете в рамках уголовного дела против Родченкова) очень неумело замели следы, надеясь, что в ВАДА работают полные идиоты, которые не сумеют проследить историю изменения файлов. Исход легко считывался еще год назад, когда экспертов не пустили к электронным документам.

Григорий Родченков в маске дает интервью ВВС (май 2018 года)Getty Images

Все правда будет так плохо?

Ждем 9 декабря – скорее всего, рекомендации комитета по соответствию будут учтены. Санкт-Петербург потеряет Евро-2020, финал Лиги чемпионов-2021 и чемпионат мира по хоккею, также подвиснут чемпионаты мира по волейболу, водным видам спорта и пляжному футболу, а еще – летняя Универсиада 2023 года в Екатеринбурге. Россия потеряет флаг на Олимпийских играх и футбольном ЧМ-2022 в Катаре (ФИФА тоже подчиняется ВАДА). С чемпионатом Европы и ЛЧ могут быть вариации – УЕФА не подписывался под документами ВАДА.

Самое страшное – то, что этот список не наводит священный ужас, потому что через все перечисленное Россия уже проходила, кроме футбола и некоторых деталей. У России отнимали чемпионат мира по биатлону, Кубок мира по лыжам и другим видам спорта, и все это пережили: болельщики – уж точно. Зимой 2018-го Россия ездила на Олимпиаду под флагом МОК, и от этого тоже никто не умер: хоккеисты на награждении пели гимн, а золото Загитовой если и притесняется, то не злобным Западом, а своими же – слишком многие не смирились с поражением Медведевой. Отдельные несправедливости были, но в целом Олимпиада без российского флага ничем не выделялась. Остается уяснить, что попадает под юрисдикцию «крупные турниры» (Major Events) – например, это вряд ли заштатный Кубок мира по лыжам, но ЧМ-2021 – уже да.

Удивительно то, что после тех кейсов Россия так ничего и не поняла. «Мы наскоро отредактировали базу данных, и нас опять отстраняют? Ой, да это политика», – читается в заявлениях чиновников. Отобрали соревнования, отобрали флаг – но власти продолжили манипулировать, хотя было проще отдать первоначальный вариант базы данных. Наверняка полетели бы головы великих и заслуженных, но теперь под удар подставили невиновных Ласицкене, Большунова, Трусову и остальных действующих спортсменов.

Да, сам нейтральный флаг не так страшен, однако чистым атлетам придется пройти унизительную процедуру рассматривания под микроскопом и индивидуального допуска на крупные старты. За это они должны сказать спасибо не антироссийскому заговору, а собственной стране. Например, подвигам бывшего главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Дело Лысенко не относится к базе данных, но его обязательно учтут как дополнительный инфошум.

По-хорошему, от ВАДА ожидали чего-то более грандиозного вроде полного отстранения русских спортсменов от участия в любых международных соревнованиях без права на нейтральный флаг. Первый практически аналогичный сигнал Россия не уловила – так почему должна исправиться теперь?

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