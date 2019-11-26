Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус и председатель КПРФ Геннадий Зюганов устроили заочную пикировку по теме возможного четырехлетнего отстранения российских спортсменов от международных стартов.

«Привыкли уже, что идем под нейтральным флагом. Но я понимаю, что спортсмены должны участвовать. Их ответственность была, чтобы подготовиться к Олимпиаде, чиновников – чтобы обеспечить решение», – процитировала Гануса «Комсомольская правда».

«Хотел бы напомнить господину Ганусу, что мы – народ-победитель. А потому слышать подобные рассуждения, особенно в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, категорически недопустимо», – написал в твиттере 75-летний Зюганов.

Ганус обратился к лидеру КПРФ через РБК-Спорт, сказав:

«Наши спортсмены как всегда становятся заложниками старых подходов вашей эпохи. На пятый год допингового кризиса в России мы погрузились в него глубже, чем когда бы то ни было. Легкая атлетика России, стратегическая, базовая федерация нашего спорта давно находится в затянувшемся кризисе. И где ваше беспокойство в связи с этим?

Прочтите рекомендации Комитета по соответствию ВАДА в связи с изменениями электронной базы данных московской лаборатории – это уже два месяца обсуждается в спортивном сообществе России – и осознайте истинную трагедию нашего спорта. Где вы были, когда наш спорт топили, где было ваше беспокойство?»

Комитет по соответствию рекомендовал ВАДА отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах под национальным флагом.

Итоговое решение примут на Конгрессе 9 декабря.

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