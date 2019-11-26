Getty Images
Главы национальных федераций созваны в администрацию президента РФ на экстренное заседание
Будут коллективно думать, но это вряд ли поможет.
Главы национальных спортивных федераций срочно созваны в администрацию президента России Владимира Путина на экстренный круглый стол. Меры приняты после опубликования рекомендаций Комитета по соответствию ВАДА.
По данным «Чемпионата», на встрече обсудят вопросы, связанные с возможным введением жестких санкций в отношении российских спортсменов. Информацию в комментарии «РБК Спорт» подтвердила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. По ее словам, заседание состоится в четверг, 28 ноября.
- Комитет по соответствию порекомендовал ВАДА отстранить российских спортсменов от выступления на крупных международных турнирах под национальным флагом.
- Итоговое решение примут на исполкоме 9 октября.
Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте