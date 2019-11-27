Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, прокомментировал возможность выступления российских спортсменов под флагами других стран.

«Это их выбор. У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать. Подавляющее большинство гордится своей страной, гордится своим флагом», – цитирует 52-летнего Пескова «Р-Спорт».

Комитет по соответствию порекомендовал ВАДА не допускать российских спортсменов к крупным международным соревнованиям под национальным флагом.

Вердикт вынесут 9 декабря.

Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла

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