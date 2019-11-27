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Песков допустил возможность российских спортсменов выступать за другие страны
Наверняка найдутся желающие сменить флаг.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, прокомментировал возможность выступления российских спортсменов под флагами других стран.
«Это их выбор. У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать. Подавляющее большинство гордится своей страной, гордится своим флагом», – цитирует 52-летнего Пескова «Р-Спорт».
- Комитет по соответствию порекомендовал ВАДА не допускать российских спортсменов к крупным международным соревнованиям под национальным флагом.
- Вердикт вынесут 9 декабря.
Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла
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