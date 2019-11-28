Бывший чемпион по игре го, 36-летний южнокореец Ли Седоль пояснил, что завершение карьеры, о котором он объявил на прошлой неделе, связано с невозможностью победить искусственный интеллект.

«С появлением ИИ в играх го я осознал, что больше не на вершине, даже если стану номером один ценой титанических усилий. Даже если стану лидером игры, есть сущность, которую невозможно одолеть», – заявил Ли в интервью корейскому агентству Yonhap.

Спортсмен так же не отрицает, что завершение карьеры связано и с конфликтом с Корейской ассоциацией го по поводу использования членских взносов. Он покинул организацию в мае 2016-го и сейчас судится с ней о возвращении вложенных денег. Ли рассматривал возможность выступать в профессиональных лигах го в Китае или Японии, но бросил эту идею из-за проблем, связанных с национальностью.

При этом Седоль в декабре 2019-го сыграет с другой компьютерной программой, южнокорейской HanDol. Технология, разработанная в 2018 году, уже победила пятерых лучших мастеров го Южной Кореи. В первом матче Ли получит преимущество в два камня, задел в следующих встречах определят по результатам стартовой игры.

«Даже с преимуществом в два камня я чувствую, что проиграю первый матч HanDol. Сейчас не очень слежу за новостями го. Хочу расслабленно сыграть против программы, поскольку уже закончил карьеру, хотя и сделаю все возможное для победы», – заявил Седоль.

Ли Седоль получил международную известность три года назад, после того как стал единственным человеком, выигравшим у компьютерной программы AlphaGo. В марте 2016-го Седоль взял один из пяти матчей у ИИ, разработанной DeepMind Technologies от Google.

Спортсмен за 24-летнюю карьеру выиграл 18 международных турниров и 32 национальных титула. По победам на мировом уровне Ли Седоль находится на втором месте в истории, по победам внутри Южной Кореи – на третьем.

Го – древняя настольная игра, придуманная в Китае более 2500 лет назад. В ней два соперника должны разместить черные и белые камни на доске 19 на 19, похожей на шахматную.

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