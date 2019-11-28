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Чемпион по го ушел из спорта, когда понял, что навсегда проиграл искусственному интеллекту

Чемпион по го ушел из спорта, когда понял, что навсегда проиграл искусственному интеллекту
Eurosport

50 мин. назад

Машина против человека – 1:0.

Бывший чемпион по игре го, 36-летний южнокореец Ли Седоль пояснил, что завершение карьеры, о котором он объявил на прошлой неделе, связано с невозможностью победить искусственный интеллект.

«С появлением ИИ в играх го я осознал, что больше не на вершине, даже если стану номером один ценой титанических усилий. Даже если стану лидером игры, есть сущность, которую невозможно одолеть», – заявил Ли в интервью корейскому агентству Yonhap.

Спортсмен так же не отрицает, что завершение карьеры связано и с конфликтом с Корейской ассоциацией го по поводу использования членских взносов. Он покинул организацию в мае 2016-го и сейчас судится с ней о возвращении вложенных денег. Ли рассматривал возможность выступать в профессиональных лигах го в Китае или Японии, но бросил эту идею из-за проблем, связанных с национальностью.

При этом Седоль в декабре 2019-го сыграет с другой компьютерной программой, южнокорейской HanDol. Технология, разработанная в 2018 году, уже победила пятерых лучших мастеров го Южной Кореи. В первом матче Ли получит преимущество в два камня, задел в следующих встречах определят по результатам стартовой игры.

«Даже с преимуществом в два камня я чувствую, что проиграю первый матч HanDol. Сейчас не очень слежу за новостями го. Хочу расслабленно сыграть против программы, поскольку уже закончил карьеру, хотя и сделаю все возможное для победы», – заявил Седоль.

Ли Седоль получил международную известность три года назад, после того как стал единственным человеком, выигравшим у компьютерной программы AlphaGo. В марте 2016-го Седоль взял один из пяти матчей у ИИ, разработанной DeepMind Technologies от Google.

  • Спортсмен за 24-летнюю карьеру выиграл 18 международных турниров и 32 национальных титула. По победам на мировом уровне Ли Седоль находится на втором месте в истории, по победам внутри Южной Кореи – на третьем.
  • Го – древняя настольная игра, придуманная в Китае более 2500 лет назад. В ней два соперника должны разместить черные и белые камни на доске 19 на 19, похожей на шахматную.

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