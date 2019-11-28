Журналист ARD Хайо Зеппельт поделился мнением о допинговом скандале в российском спорте, который может стать причиной отстранения России от Олимпиады-2020.

«Невероятное мошенничество: отчет ВАДА, полученный AP, показывает глубину сокрытия. На этот раз русский заговор беспрецедентен. И это объясняет, почему реакция России оказалась достаточно тихой: Кремль находится в полном замешательстве», – написал Зеппельт в твиттере.

Окончательное решение ВАДА по делу России станет известно 9 декабря.

На Олимпиаде в Пхёнчхане-2018 российские атлеты выступали под нейтральным флагом.

«Хочу напомнить, что мы – народ-победитель». Ганус и Зюганов сцепились из-за нейтрального флага

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