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Массовая драка на турнире по самбо в Ингушетии – поучаствовали и спортсмены, и болельщики
К счастью, никто не получил серьезных травм.
Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта. «Во дворце спорта во время соревнований по боевому самбо произошла потасовка. Во время схватки один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал.
Столкновение сторон прекратилось быстро, служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, нарушителей вывели из зала, никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался», – говорится в сообщении.
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