Массовая драка на турнире по самбо в Ингушетии – поучаствовали и спортсмены, и болельщики

Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта. «Во дворце спорта во время соревнований по боевому самбо произошла потасовка. Во время схватки один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал.

Столкновение сторон прекратилось быстро, служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, нарушителей вывели из зала, никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался», – говорится в сообщении.

Дворец спорта «Магас» открыли в декабре 2016 года. Он рассчитан на 3,5 тыс. мест.

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