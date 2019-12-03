Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью «Эху Москвы» подробно рассказал о сотрудничестве агентства с Министерством спорта, а также пояснил, что инкриминирует ВАДА российской стороне в деле о редактировании базы данных московской антидопинговой лаборатории.

О сотрудничестве с Минспорта

– Ну, видите, у нас сотрудничество с Министерством спорта, оно формально. У нас с определенными руководителями [отношения] выстраиваются очень тесно и хорошо, но главная линия – с министром и дальше, – она выстраивается формально и больше так, исключительно поверхностно.

– То есть вы не соратники.

– Ну, нет, мы должны быть соратники. Более того, я с уважением отношусь к достижениям Павла Анатольевича [Колобкова] как спортсмена, и я уважаю в любом случае позицию министра спорта. Но при это при всем, являясь руководителем Национального антидопингового агентства и следуя исключительно опять-таки нашей линии, а наша линия – защита интересов чистого спорта, и, действительно, здесь серьезные преобразования, я вижу, что у нас есть определенные разные взгляды на одни и те же вопросы.

О редактировании базы данных

– Таких следов обнаружено достаточно много. И согласно тому опроснику – я пока не буду говорить обо всем – но могу просто принести некоторые факты, некоторые вопросы указаны. В одном из вопросов указано, что проведено около нескольких тысяч удалений – объясните, пожалуйста. Второе: изменены года, то есть год один изменен на год другой. И таких очень много. Информация по некоторым годам удалена.

Юрий ГанусGetty Images

И, соответственно, отдел расследования ВАДА задает вопрос: «Объясните, пожалуйста, зачем, кто, с какой целью это сделал?» У нас не может быть этого ответа. Я объясню. Причем, я понимаю теперь, это уже делается намеренно. Понимаете, сейчас пытаются перевести на РУСАДА вот эти проблемы. Я хочу сделать отдельное заявление: РУСАДА не имела никакого отношения к передаче базы данных. Более того, мы были ограничены в участии в этой рабочей группе. Мы не получали даже информации о процессе, о ходе передачи.

– Кто вас почти отстранил от этого процесса, ограничил?

– Я могу сказать, у нас были формальные коммуникации с Министерством спорта, потому что фактически этот вопрос шел с этой стороны. И мы тогда получили от представителей… формально, еще раз говорю, так как это было именно в тот период… просто сказали: «Вам здесь нечего делать». Все.

Может быть, Следственный комитет был вовлечен в эти изменения? Не мог он, это не в их интересах. Потому что Следственный комитет вел дела против Родченкова и работников лаборатории и разрушать электронную базу – это значит, разрушать доказательную часть, материальную часть уголовного дела.

На прошлой неделе комитет по соответствию рекомендовал ВАДА отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года.

ВАДА вынесет итоговый вердикт 9 декабря.

Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла

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