Российская воздушная гимнастка сорвалась с высоты 7-8 метров и больше не может ходить

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова упала с высоты 7-8 метров на международном турнире в Риге и получила тяжелые травмы. Спортсменка сорвалась из-за неправильно организованного подвеса.

«В ее номере не было опасных трюков и обрывов. Женя выполнила всю программу, но во время выполнения последнего элемента – скольжение на соединенных полотнах – снаряд оборвался, и спортсменка упала вместе со снарядом на маты. На площадке не дежурила скорая помощь. Находилась только медсестра, которая не могла оказать никакой помощи. Нам повезло, что скорая приехала быстро. Женю экстренно прооперировали», – написала Вконтакте тренер Елена Кустова.

«Сломаны два позвонка – 12-й грудной и первый поясничный. Поврежден спинной мозг. Нет чувствительности в ногах, также отсутствует чувствительность органов малого таза. Стоит катетер мочеотведения. Дальнейшие операции не потребуются. Самостоятельно двигаться не могу. Длительное время придется провести в горизонтальном положении, предстоит долгая реабилитация. Врачи пока не могут дать никаких точных прогнозов. В любом случае нужно время, много месяцев реабилитации», – рассказала Вконтакте гимнастка, которая уже пришла в себя.

ТАСС сообщает, что Следственный комитет России заинтересовался инцидентом и организовал доследственную проверку.

Инцидент произошел 24 ноября.

Ранее Евгения работала фитнес-тренером.

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