Гимназия из Екатеринбурга получит первый комплект спортивного инвентаря от BingoBoom

Гимназия из Екатеринбурга получит комплект спортивного оборудования в рамках федеральной благотворительной программы букмекерской компании BingoBoom. Партнерами проекта стали Российская федерация баскетбола и Всероссийская федерация волейбола, а генеральным информационным партнером – телеканал Eurosport.

По итогам ноября комплект из футбольных, баскетбольных и волейбольных мячей, а также напольных насосов, скакалок, матов, обручей, волейбольной сетки и баскетбольных щитов отправится в Екатеринбург в гимназию №108 им. В.Н. Татищева. Всего за первый месяц действия благотворительной программы в BingoBoom пришло более 100 заявок со всей России.

Для участия необходимо подать заявку на сайте БК БингоБум в разделе «Благотворительность», где нужно указать регион, город, номер учреждения, количество учащихся и приложить фотографии спортивного зала. Раз в месяц будет определяться одна школа, которой букмекерская компания подарит комплект спортивного оборудования. Остальные заявки будут рассмотрены повторно в следующем месяце.

Результаты декабря будут объявлены до 15 января.

Срок действия программы – до августа 2021 года.

Полные правила участия указаны на сайте bingoboom.ru/charity.

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