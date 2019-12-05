Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил мнение о допинговом скандале в российском спорте. 9 декабря ВАДА озвучит новые санкции для России.

«У меня эта ситуация вызывает крайне противоречивые чувства. Есть ли у нас проблема допинга? Есть. И, очевидно, что это неприемлемо. С учетом общих подходов к тому, как должен развиваться спорт в современном мире. Но это часто воспринимается на уровне лозунгов: «Это неприемлемо, но в плане работы с конкретным спортсменом – нормально». Я все-таки думаю, что мы должны занять более строгую позицию по этому вопросу в отношении всех тех, кто принимает решение по использованию препаратов. Принимая во внимание то, что финальная ответственность лежит все же на спортсмене, на его враче.

Все, что связано с этим допинговым скандалом, уже напоминает мне бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение, наказали, отстранили. Потом что-то снова зачесалось, решили: «Давайте-ка еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли там чего, что мы пропустили. И подвергнем наказанию тех, кто, по сути, уже отвечал по вторичной ответственности, да еще распространим эту ответственность на спортсменов без учета их вины.

Виталий Мутко и Дмитрий МедведевGetty Images

Но это, как и любое правонарушение, может быть совершено только при наличии вины. Но если лицо не знало или, как говорят эксперты, не должно было знать о том, что оно использует допинг, то оно и не должно отвечать. Такую позицию, кстати, в один период занял и Спортивный арбитражный суд, с чем потом не согласились другие структуры. Вполне вероятно, что решение будет достаточно сложным для нашей страны. Но, естественно, нашим спортивным властям даны указания сражаться за наши интересы, за интересы каждого спортсмена.

Проблема делится на две части. Мы должны и дальше проводить работу, направленную на борьбу с допингом в нашей стране, потому что здесь мы грешны. Но другие страны что, безгрешны? Вот это больше всего и раздражает. Мы же знаем все эти примеры. Почему-то они их постоянно прячут под стол, а нас постоянно разматывают», – заявил Медведев на пресс-конференции.

Комитет по соответствию рекомендовал ВАДА отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Также ВАДА может отнять у России право проведения крупных международных турниров.

Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла

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