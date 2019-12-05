Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

Комитет по соответствию (CRC) ВАДА 23 ноября рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу, а 25 ноября – запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

«Мы обязаны следовать. Мы подписали стандарт. Это обязательно для МОК», – заявил Бах в ответ на вопрос, будет ли решение ВАДА носить рекомендательный характер, или МОК обязан подчиниться. Слова чиновника приводит «Р-Спорт».

Заседание исполкома ВАДА пройдет 9 декабря.

На Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане Россия выступала под нейтральным флагом.

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