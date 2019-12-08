МОК предложил России выдать исходную базу данных, чтобы защитить чистых спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление по итогам саммита, который прошел 6-7 декабря в Лозанне. В пункте о борьбе с допингом МОК обратился к российским властям.

«Участники дискуссии решительно осуждают лиц, ответственных за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории перед ее передачей ВАДА в январе 2019 года. Это было атакой на спорт, такие действия должны привести к жестким санкциям относительно виновных.

Российским властям было предложено предоставить исходные данные, на которых основано дело. Предоставление полных исходных данных обеспечит соблюдение справедливости – виновные будут наказаны, а новое невиновное поколение чистых российских спортсменов полностью ограждено от подозрений», – говорится в релизе.

Комитет по соответствию рекомендовал ВАДА отстранить российских спортсменов от выступления на крупных международных турнирах под национальным флагом.

Вердикт объявят 9 декабря.

Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла

Подписывайся на нас в твиттере