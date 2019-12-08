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МОК предложил России выдать исходную базу данных, чтобы защитить чистых спортсменов

МОК предложил России выдать исходную базу данных, чтобы защитить чистых спортсменов
Eurosport

27 мин. назад

Кажется, России дадут еще одну попытку.

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление по итогам саммита, который прошел 6-7 декабря в Лозанне. В пункте о борьбе с допингом МОК обратился к российским властям.

«Участники дискуссии решительно осуждают лиц, ответственных за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории перед ее передачей ВАДА в январе 2019 года. Это было атакой на спорт, такие действия должны привести к жестким санкциям относительно виновных.

Российским властям было предложено предоставить исходные данные, на которых основано дело. Предоставление полных исходных данных обеспечит соблюдение справедливости – виновные будут наказаны, а новое невиновное поколение чистых российских спортсменов полностью ограждено от подозрений», – говорится в релизе.

  • Комитет по соответствию рекомендовал ВАДА отстранить российских спортсменов от выступления на крупных международных турнирах под национальным флагом.
  • Вердикт объявят 9 декабря.

Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла

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