Глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор заявил, что агентству известны фамилии спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«Если российский спортсмен сможет доказать, что не был вовлечен в государственную допинговую программу и его данные не были изменены, что он надлежащим образом проходил тестирование и выполняет любые другие строгие условия, которые определят позже, ему позволят выступать.

У ВАДА есть имена всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS. Благодаря кропотливому расследованию, мы знаем фамилии даже тех, чьи данные были изменены или удалены. Они входят в пул 145 наиболее подозрительных спортсменов, которых ВАДА определило раньше, но не только.

Я понимаю призывы к полному отстранению всех российских спортсменов вне зависимости от того, причастны они к базе данных или нет, у комитета по соответствию было единодушное мнение: атлеты, доказавшие невиновность, не должны быть наказаны. Я рад, что Исполком согласился с этим пунктом», – приведены слова Тэйлора на официальном сайте ВАДА.

Российские спортсмены в течение четырех лет не смогут выступать на ЧМ и ОИ под национальным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

Россию отстранили от спорта на 4 года. Что это означает и какие турниры пострадают

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме