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Глава комитета по соответствию: «У ВАДА есть имена всех подозрительных спортсменов из базы данных»

Глава комитета по соответствию: «У ВАДА есть имена всех подозрительных спортсменов из базы данных»
Eurosport

16 мин. назад

Неужели мы скоро их узнаем?

Глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор заявил, что агентству известны фамилии спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«Если российский спортсмен сможет доказать, что не был вовлечен в государственную допинговую программу и его данные не были изменены, что он надлежащим образом проходил тестирование и выполняет любые другие строгие условия, которые определят позже, ему позволят выступать.

У ВАДА есть имена всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS. Благодаря кропотливому расследованию, мы знаем фамилии даже тех, чьи данные были изменены или удалены. Они входят в пул 145 наиболее подозрительных спортсменов, которых ВАДА определило раньше, но не только.

Я понимаю призывы к полному отстранению всех российских спортсменов вне зависимости от того, причастны они к базе данных или нет, у комитета по соответствию было единодушное мнение: атлеты, доказавшие невиновность, не должны быть наказаны. Я рад, что Исполком согласился с этим пунктом», – приведены слова Тэйлора на официальном сайте ВАДА.

  • Российские спортсмены в течение четырех лет не смогут выступать на ЧМ и ОИ под национальным флагом.
  • Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

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