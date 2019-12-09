Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

9 декабря Россия узнала вердикт ВАДА: четырехлетнее отстранение от крупных международных соревнований под национальным флагом, запрет на проведение турниров и другие санкции, касающиеся чиновников, финансовых штрафов и так далее. Подробно прочитать об этом можно в объяснительном тексте Eurosport.ru, а сейчас сосредоточимся на соразмерности наказания с содеянным.

Стоит сказать откровенно – исполком ВАДА пожалел Россию. Посудите сами: отстранение флага и гимна распространяется только на Олимпийские игры и чемпионаты мира. На Кубках мира, этапах Гран-при и даже чемпионатах Европы русские спортсмены выступят, как и прежде, под триколором, а в честь победителей включат гимн. На чемпионаты мира и Олимпийские игры тоже все поедут (ну, почти все – Логинов и, видимо, Устюгов останутся дома) – да, без флага, но новому поколению спортсменов важнее выступать и заниматься любимым делом, а не свято чтить национальную атрибутику и ради этого отказываться от соревнований.

ВАДА обеспокоилось о чистых молодых атлетах и показало себя с человеческой стороны, хотя нужно было наложить абсолютный запрет, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Да-да – нужно было отстранить вообще всех без права выступления под нейтральным флагом на международных соревнованиях любого уровня. Ласицкене, Трусову и Косторную, Большунова, Нагорного и Далалояна. Конечно, с позиции российского болельщика и чистого российского спортсмена это звучит абсурдно, но с позиции ВАДА – абсолютно здраво. С таким предложением еще до заседания выступил Комитет спортсменов ВАДА под председательством бывшей лыжницы Бекки Скотт из Канады.

Гимнасты Артур Далалоян и Никита НагорныйGetty Images

Наспех отредактировав базу данных LIMS московской лаборатории, Россия сделала осознанный выбор и дала ВАДА ясный сигнал: «Мы впрягаемся за допингеров, которым меняли пробы в Сочи, чьи профили ретушировали в базе, кого покрывали несколько лет. Нам наплевать на чистых спортсменов, которые выступают сейчас. Нас не интересуют спортивные судьбы Ласицкене, Трусовой, Косторной, Большунова, Нагорного и Далалояна».

У России уже отбирали национальный флаг в Пхёнчхане-2018, и ничего не изменилось. Длительный бан легкой атлетики тянется несколько лет, чистые спортсмены ежегодно получают нейтральный статус и празднуют победы с пледом вместо флага – и тут тоже ничего не изменилось. Титулованные сборники хватают дисквалификацию за три пропущенных допинг-теста, РУСАДА отлавливает все новых и новых мошенников, глава реорганизованной ВФЛА Дмитрий Шляхтин помогает Данилу Лысенко подделать медицинскую справку, рядом с легкоатлетами работают пожизненно отстраненные тренеры.

Еще раз: что-то изменилось после предыдущего наказания с лишением флага, баном РУСАДА и огромными денежными штрафами? Верно, ничего. Почему должно измениться сейчас, почему Россия вдруг должна сделать выводы и исправиться? Шляхтин уже подал апелляцию на свое отстранение – по-видимому, считает, что не сделал ничего противозаконного, что нанесло бы вред имиджу российского спорта.

Данил ЛысенкоGetty Images

Получается замкнутый круг: Россию пытаются наказывать, но Россия упорно не перевоспитывается. В этот раз наказание сделали чуть более ощутимым, но в целом оно такое же: через это проходили, это пережили и не почувствовали ужаса вселенского масштаба. Подумаешь, 15-летняя девочка на высшей ступени олимпийского пьедестала пела гимн про себя?

Но разве без России спорт будет развиваться?

Хороший аргумент против полного отстранения: например, Трусова революционно развивает женское фигурное катание – если ее убрать, будет стагнация. Но спорт – понятие нереально подвижное: иногда не знаешь, с какой стороны придут новшества и прогресс. Может, завтра в Италии, Франции или Германии появится фигуристка, которая будет вращаться быстрее Ламбьеля, и главной ценностью фигурки станут вращения? А может, Тутберидзе уедет к дочке в США и наберет в группу юных американок: Этери живет работой и рекордами, а не любовью к России – визит на инаугурацию Путина был сугубо обязательным. На Олимпиаде она даже не носила форму ОАР, заявив, что не готова надевать вещи со столь безвкусным дизайном.

Спорт будет развиваться в любом случае – с Россией или без. ВАДА не в силах забанить весь российский спорт даже в худшем случае: никто не отнял бы национальные чемпионаты (чур не предлагать альтернативную Олимпиаду), футбольные Евро, UFC с Хабибом, Bellator и другие бойцовские промоушны, возможно, в эту же категорию встали бы ATP и WTA.

Российский спортсмен – часть системы, в которой профессиональный спорт курируется государством. Мировой спорт – бизнес, российский – инструмент удержания власти, и изменений не будет, пока колесо не сломается. «Большое спасибо всем дядям в костюмах, что уничтожили весь бизнес в российском спорте (которого и так почти не было)», – емко написал пиарщик фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа.

Нейтральный флаг – благо: он отчасти делает атлета личностью, за которой стоят не министры с медальными планами, а собственная история и собственные спонсоры. Комитет ВАДА великодушно отнесся к чистым атлетам из России и сохранил интерес к спорту для российских болельщиков. За это спасибо, но главная проблема не решена. Трудно поверить, что Россия целиком излечится от допинга.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, где тоже много о допинге, но чаще о лыжном

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