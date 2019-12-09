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Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг
Валерия Кукалева

37 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

Главная проблема не решена – трудно поверить, что Россия целиком излечится от допинга.

9 декабря Россия узнала вердикт ВАДА: четырехлетнее отстранение от крупных международных соревнований под национальным флагом, запрет на проведение турниров и другие санкции, касающиеся чиновников, финансовых штрафов и так далее. Подробно прочитать об этом можно в объяснительном тексте Eurosport.ru, а сейчас сосредоточимся на соразмерности наказания с содеянным.

Стоит сказать откровенно – исполком ВАДА пожалел Россию. Посудите сами: отстранение флага и гимна распространяется только на Олимпийские игры и чемпионаты мира. На Кубках мира, этапах Гран-при и даже чемпионатах Европы русские спортсмены выступят, как и прежде, под триколором, а в честь победителей включат гимн. На чемпионаты мира и Олимпийские игры тоже все поедут (ну, почти все – Логинов и, видимо, Устюгов останутся дома) – да, без флага, но новому поколению спортсменов важнее выступать и заниматься любимым делом, а не свято чтить национальную атрибутику и ради этого отказываться от соревнований.

ВАДА обеспокоилось о чистых молодых атлетах и показало себя с человеческой стороны, хотя нужно было наложить абсолютный запрет, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Да-да – нужно было отстранить вообще всех без права выступления под нейтральным флагом на международных соревнованиях любого уровня. Ласицкене, Трусову и Косторную, Большунова, Нагорного и Далалояна. Конечно, с позиции российского болельщика и чистого российского спортсмена это звучит абсурдно, но с позиции ВАДА – абсолютно здраво. С таким предложением еще до заседания выступил Комитет спортсменов ВАДА под председательством бывшей лыжницы Бекки Скотт из Канады.

Гимнасты Артур Далалоян и Никита Нагорный

Гимнасты Артур Далалоян и Никита НагорныйGetty Images

Наспех отредактировав базу данных LIMS московской лаборатории, Россия сделала осознанный выбор и дала ВАДА ясный сигнал: «Мы впрягаемся за допингеров, которым меняли пробы в Сочи, чьи профили ретушировали в базе, кого покрывали несколько лет. Нам наплевать на чистых спортсменов, которые выступают сейчас. Нас не интересуют спортивные судьбы Ласицкене, Трусовой, Косторной, Большунова, Нагорного и Далалояна».

У России уже отбирали национальный флаг в Пхёнчхане-2018, и ничего не изменилось. Длительный бан легкой атлетики тянется несколько лет, чистые спортсмены ежегодно получают нейтральный статус и празднуют победы с пледом вместо флага – и тут тоже ничего не изменилось. Титулованные сборники хватают дисквалификацию за три пропущенных допинг-теста, РУСАДА отлавливает все новых и новых мошенников, глава реорганизованной ВФЛА Дмитрий Шляхтин помогает Данилу Лысенко подделать медицинскую справку, рядом с легкоатлетами работают пожизненно отстраненные тренеры.

Еще раз: что-то изменилось после предыдущего наказания с лишением флага, баном РУСАДА и огромными денежными штрафами? Верно, ничего. Почему должно измениться сейчас, почему Россия вдруг должна сделать выводы и исправиться? Шляхтин уже подал апелляцию на свое отстранение – по-видимому, считает, что не сделал ничего противозаконного, что нанесло бы вред имиджу российского спорта.

Данил Лысенко

Данил ЛысенкоGetty Images

Получается замкнутый круг: Россию пытаются наказывать, но Россия упорно не перевоспитывается. В этот раз наказание сделали чуть более ощутимым, но в целом оно такое же: через это проходили, это пережили и не почувствовали ужаса вселенского масштаба. Подумаешь, 15-летняя девочка на высшей ступени олимпийского пьедестала пела гимн про себя?

Но разве без России спорт будет развиваться?

Хороший аргумент против полного отстранения: например, Трусова революционно развивает женское фигурное катание – если ее убрать, будет стагнация. Но спорт – понятие нереально подвижное: иногда не знаешь, с какой стороны придут новшества и прогресс. Может, завтра в Италии, Франции или Германии появится фигуристка, которая будет вращаться быстрее Ламбьеля, и главной ценностью фигурки станут вращения? А может, Тутберидзе уедет к дочке в США и наберет в группу юных американок: Этери живет работой и рекордами, а не любовью к России – визит на инаугурацию Путина был сугубо обязательным. На Олимпиаде она даже не носила форму ОАР, заявив, что не готова надевать вещи со столь безвкусным дизайном.

Спорт будет развиваться в любом случае – с Россией или без. ВАДА не в силах забанить весь российский спорт даже в худшем случае: никто не отнял бы национальные чемпионаты (чур не предлагать альтернативную Олимпиаду), футбольные Евро, UFC с Хабибом, Bellator и другие бойцовские промоушны, возможно, в эту же категорию встали бы ATP и WTA.

Российский спортсмен – часть системы, в которой профессиональный спорт курируется государством. Мировой спорт – бизнес, российский – инструмент удержания власти, и изменений не будет, пока колесо не сломается. «Большое спасибо всем дядям в костюмах, что уничтожили весь бизнес в российском спорте (которого и так почти не было)», – емко написал пиарщик фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа.

Нейтральный флаг – благо: он отчасти делает атлета личностью, за которой стоят не министры с медальными планами, а собственная история и собственные спонсоры. Комитет ВАДА великодушно отнесся к чистым атлетам из России и сохранил интерес к спорту для российских болельщиков. За это спасибо, но главная проблема не решена. Трудно поверить, что Россия целиком излечится от допинга.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, где тоже много о допинге, но чаще о лыжном

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