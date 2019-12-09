Журналисты ждали министра спорта 20 минут, хотя небольшой зал забился под завязку за четверть часа до начала мероприятия. «Из-за чрезмерного скопления журналистов в зале спикер не пробился к микрофону», – пошутил кто-то.

Кроме этого момента, в зале никто и не улыбался. Все воткнулись в телефоны: каждую минуту прилетали пуши с заголовками, в которых неизменно фигурировало ВАДА. Вопросов к министру спорта спустя несколько часов после решения всемирного агентства было предостаточно.

Колобков вошел в зал и лично определил формат разговора – «вопрос-ответ». Правда, уже первый вопрос про возможную апелляцию и ЧМ-2022 не слишком понравился министру, и он пустился в рассказ, что делало Минспорта. «Проблемы были, в частности, в ВФЛА, поэтому пришлось реформировать всю федерацию. Сейчас назначены выборы нового руководства. После перепроверки были дисквалифицированы многие спортсмены. За эти годы мы проделали невероятную работу. Минспорт постоянно отчитывается перед ЮНЕСКО и Советом Европы. Мы все необходимые функции выполняем.

Обеспечили ситуацию с финансированием, РУСАДА теперь напрямую финансируется из бюджета министерством финансов РФ. Лаборатория не является подведомственной Минспорту организацией. С точки зрения законодательства мы можем быть эталоном для многих стран, многие к нам обращаются за советом по разработке антидопингового законодательства».

Павел КолобковGetty Images

Затем, правда, Павел перешел к ответу: «На все те вопросы и замечания, которые были у ВАДА, ответы они получили. Экспертизе подвергалась такая же база данных, как у ВАДА. Не были представлены технические отчеты, они появились на сайте ВАДА только в пятницу утром. Наши эксперты давали убедительные объяснения, но не были услышаны. Сегодня ВАДА направило решение руководителю РУСАДА. Теперь у РУСАДА есть 21 день на подготовку ответа – согласны с решением или нет. Если не согласны, ВАДА отправляет иск в CAS, который рассмотрит все с нуля, будет объективный процесс, будут заслушаны свидетели, эксперты, позиция лаборатории. До этого момента решение в силу не вступает. Перспективы апелляции достаточно хорошие, есть аргументация. Считаю, что правильно рассматривать дело в CAS, где решение выносится не на основании решений ВАДА».

Про ЧМ Колобков тоже ответил, но кратко: «Чемпионата Европы решение ВАДА не коснется. Думаю, что и чемпионата мира тоже». На чем основано такое мнение министр не уточнил.

Если верить Колобкову, то отъем соревнований – дело далеко не решенное: «По многим турнирам есть соглашения, где-то уже продаются билеты, где-то уже оплачены стартовые взносы. Я общался со многими федерациями, для них Россия является очень привлекательным местом не только для проведения соревнований, но и деловых мероприятий. Мы всегда выполняем все обязательства. По всем чемпионатам мира подписаны соглашения, есть обязательства двух сторон. По ряду чемпионатов мира уплачены взносы, еще по ряду уже началась подготовка. Международные федерации, я вас уверяю, очень хотят провести эти старты в России. Более того, есть многие другие федерации, которые хотели бы проводить у нас соревнования. Говорить о том, что эти санкции вообще вступят в силу, пока рано».

Правда о том, что федерации обязаны исполнить решение ВАДА, если физически возможно перенести соревнования (очевидно, что за пару лет до турнира это более чем реально), министр не сказал. Колобков подтвердил, что Гран-при по фигурному катанию в России сохранится (знали и без него), на остальные вопросы по конкретным турнирам он отвечать отказался, мотивируя тем, что пояснил все ранее. Министр спорта прямо и полностью не ответил ни на один вопрос. В той ситуации, в которой оказался русский спорт, хотелось услышать что-то по делу.

Зато Колобков несколько раз прошелся по главе РУСАДА Юрию Ганусу, заочно ответив ему на критику в адрес Минспорта: «Для работы РУСАДА мы сделали все. У Гануса есть все полномочия работать и проводить расследования. Сегодня перед ним стоит важная задача – он должен исследовать всю информацию и предоставить ее наблюдательному совету. Я не хочу ему отвечать, у него есть огромный объем обязанностей, он должен их выполнять, в том числе расследовать допинговые нарушения. Мы узнаем о его деятельности в основном из прессы. Это неправильный формат общения. Он должен взаимодействовать с правоохранительными органами, я этого пока не вижу. Он любит давать оценки всем, недавно я слышал его интервью по легкой атлетике.

Юрий ГанусGetty Images

Он вмешивается в дела независимой федерации, призывает к отставке руководителей, главного тренера сборной России Юрия Борзаковского, не имея на то оснований. Если есть определенные доказательства, надо их предъявить, представить на дисциплинарную комиссию, федерация его отстранит. Пока нет ничего, кроме голословных утверждений. Я готов с ним работать вместе, приглашал его на мероприятия, но он не всегда приезжает. Вообще по решению ВАДА предоставить эту базу должно было и РУСАДА. Но Ганус не особо изъявлял желание участвовать в этой работе».

Вопросы по ответственности Минспорта ожидаемо оказались Колобкову не по душе: «Вы что от меня хотите услышать? Я свой уровень ответственности целиком и полностью понимаю. Вы знаете мое отношение к антидопингу. Все, что я сделал и делаю, продолжал бы делать и дальше, потому что я поступаю правильно. Если бы была возможность отмотать пленку назад, все было сделано правильно».

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