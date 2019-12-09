Спортивный юрист Михаил Прокопец в комментарии корреспонденту Eurosport.ru Андрею Рабиновичу рассказал о серьезности санкций, их последствиях для турниров в России и российских атлетов, а еще о том, стоит ли подавать апелляцию.

Про влияние санкций

– Это, безусловно, очень серьезно скажется на российском спорте – это беспрецедентные санкции. В истории мирового спорта я не припомню таких санкций в отношении какой-либо страны. К этому так и нужно относиться – это серьезно.

ВАДАEurosport

Про молодежные турниры

– Молодежный чемпионат мира и Универсиада? Мы должны дождаться разъяснений, но, насколько я понимаю, санкции будут действовать в отношении всех международных комплексных соревнований и чемпионатов мира. Молодежных, не молодежных – в решении ВАДА этого не разъяснено. До дополнительного разъяснения нужно исходить из того, что решение действует и в отношении параолимпийских, молодежных и других соревнований.

Про ЧМ-2025 по водным видам

– По общему правилу там было сказано, что все соревнования, которые можно перенести – есть юридическая и фактическая возможность это сделать – должны быть перенесены. Те, что уже нельзя перенести – должны быть проведены. Поэтому нужно понимать, можно ли это сделать или нет.

Но если соревнование за пределами срока дисквалификации – я думаю, не должны его отбирать. Решение достаточно лаконичное, и мы должны будем уточнять каждый раз.

Про нейтральный статус

– По нейтральным спортсменам в каждом конкретном виде спорта все будет ясно впоследствии. Мы помним, как это было в прошлый раз – есть общая норма, что должны быть чистые спортсмены, допущенные до соревнований. Каждая федерация должна создавать свою процедуру того, как чистые спортсмены будут определяться.

Про сборную России на ЧМ-2022 по футболу

– Предварительно, они должны будут играть как нейтральные спортсмены, потому что ФИФА является подписантом ВАДА, решение ВАДА на них тоже распространяется. Чемпионат мира прямо назван среди турниров, на которые распространяются санкции. Чемпионата Европы это не коснется.

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Про апелляцию

– Я в любом случае считаю, что апелляция должна состояться, потому что санкции беспрецедентные, и просто так согласиться с ними будет неправильно. У меня в карьере не было ни одного дела, в котором не оставалось бы шансов. Когда ты начинаешь заниматься делом, у тебя появляются идеи, появляется то, за что можно зацепиться. Будет ли это вопрос пропорциональности санкций, будет ли это вопрос того, что санкции применены, по сути, не за допинговые нарушения, а за административные.

Какие-то конкретные вещи можно будет обсуждать, когда начнется работа над этой апелляцией. Но мой опыт показывает, что всегда нужно бороться. Помните, когда российских спортсменов не допустили на бразильскую Олимпиаду? Мы обжаловали это решение, и ряд спортсменов допустили. Как раз против ВАДА. Это говорит о том, что с ВАДА можно бороться, можно выигрывать спокойно. Это нужно делать в любом случае. Ущерб будет слишком велик, чтобы не апеллировать.

Про теннисные мэйджоры

– Нужно смотреть, являются ли организаторы турниров подписантами кодекса ВАДА. [Международная федерация тенниса (ITF) является подписантом кодекса. Турниры серии «Большого Шлема» проводятся под ее управлением].

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Отстранение пока не касается ЧЕ-2020 и ЧМ-2022. Также Россия по-прежнему остается хозяином финала ЛЧ-2021, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

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