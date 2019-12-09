Председатель комитета по соответствию Джонатан Тейлор прояснил некоторые частности по решению ВАДА в отношении России.

Про апелляцию

– Не уверен, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение до Игр-2020 в Токио. Если этого не произойдет, то действие решения может распространиться на Игры-2024 в Париже вместо Токио.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус считает, что в апелляции мало смысла: «Скорее всего, решение по апелляции будет принято 19 декабря на наблюдательном совете РУСАДА. Но мне кажется, нет перспектив».

О сроках отстранения

– Если позиция России будет полностью выправлена, то продолжительность этого срока отстранения может быть пересмотрена.

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О сборной России на ЧМ-2022 в Катаре

– Если они пройдут отборочный этап, команда, представляющая Россию, не может участвовать, но они могут подать заявку на нейтральной основе, а не как представители России, и тогда уже будет выработано решение, как они смогут участвовать. Но условие – без российского флага, без представителей России.

Сборная России может участвовать в отборе к ЧМ-2022, именно на отбор решение исполкома не распространяется. В случае выхода в финальную часть сборной России именно там уже не может быть.

О международных турнирах в России и гимне

– Соответствующие федерации обязаны лишить Россию турниров, права на проведение которых уже получены, здесь нет иных вариантов.

Решение о запрете исполнения гимна российскими спортсменами будет принято дополнительно.

Об участии в Олимпиаде

– Не знаю, сколько российских спортсменов в итоге выступят в Токио. Возможно, их будет много. И это нормально, это хорошо. Если они докажут, что чисты, то должны участвовать в Играх. Здесь нужно понимать, что у российских спортсменов, не соревновавшихся до 2016 года, вообще не должно быть никаких проблем с допуском в Токио.

О политических мотивах

– Рекомендация Комитета по соответствию мотивирована только тем, что данные, которые должны были, предположительно, находиться под присмотром Следственного Комитета РФ, и они согласились предоставить их в первозданном виде, были предоставлены после манипуляций. Это причина сегодняшнего решения, которая не имеет ничего общего с политикой.

Слова Джонатана Тейлора и Юрия Гануса приводит РИА «Новости».

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

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