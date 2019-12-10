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Вице-президент ВАДА – о санкциях против России: «Самый большой спортивный скандал в истории»
Кажется, представитель агентства немного драматизирует.
Вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд считает санкции организации в отношении России слишком мягкими.
«Я не довольна решением, которое мы приняли сегодня. Но это так далеко, как мы только могли зайти. Это самый большой спортивный скандал за всю историю. Теперь я ожидаю полного признания вины от россиян. Они будут извиняться за всю боль, которую испытали спортсмены и фанаты», – цитирует функционера AP.
- Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.
- Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.
Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг
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