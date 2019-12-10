Президент России Владимир Путин прокомментировал решение ВАДА о санкциях, наложенных на российский спорт сроком на четыре года.

«Нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности: нет претензий к Олимпийскому комитету России. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Это говорит о том, что в данной части решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии и мы имеем все основания подать в CAS.

Есть и другие соображения, но нужно, чтобы все это проанализировали специалисты и юристы и со знанием дела вели диалог с нашими партнерами. Но, что самое главное, на мой взгляд, любое наказание, так повелось еще со времен Римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективный характер и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям никакого отношения не имеют, и все это понимают. Специалисты ВАДА это тоже понимают.

Но если кто-то из них принимает решение о коллективном наказании, то есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не заботы о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющими», – цитирует выступление Путина на пресс-конференции после нормандского саммита «Чемпионат».

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

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