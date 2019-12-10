Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков прокомментировал решение исполкома о санкциях для российского спорта сроком на четыре года.

«Я долго ждал сегодняшнего решения, где было объявлено о несоответствии России кодексу ВАДА и отстранении от Олимпиады. Наконец-то мошенничество, ложь и беспрецедентные фальсификации были в полной мере наказаны. Но впереди еще многое. Должны быть наказаны те, кто причастен к коррупции в легкой и тяжелой атлетике, лыжных гонках, биатлоне, бобслее.

Результаты Олимпиад в Лондоне и Сочи должны быть пересмотрены исходя из новых данных, которые стали известны сегодня. Есть лишь несколько месяцев на перепроверку проб Лондона-2012, так как по правилам ВАДА сделать это можно в течение восьми лет. Целое поколение чистых спортсменов лишилось мечты и потеряло награды из-за российских мошенников. Нам нужно предпринять серьезные шаги, чтобы вернуть в спорт правосудие.

Весь мир принимает антидопинговый акт Родченкова. Допингеры не работают в одиночку. Есть врачи, тренеры и менеджеры, которые прописывают, дают и поставляют допинг. В российской допинговой схеме действует система поддержки многих мошенников, включая государственных чиновников, свидетелей и аппаратчиков, которые фальсифицируют доказательства. Эти люди – преступники, и антидопинговый акт поможет призвать их к ответственности.

Русские фальсификации и жульничество продолжились в 2019 году, даже когда за Россией наблюдали. Как всегда, Россия нарушила все обещания и обязательства по очистке спорта. С LIMS, уникальной базой данных моей лаборатории, проводились манипуляции. Тонны файлов и результатов удалили. Кто теперь может утверждать, что в России вообще есть чистые атлеты, если важные данные были удалены? Россия выкопала себе могилу и уничтожила шансы для чистых атлетов на соревнования. Если файлы удалены, как какой-либо спортсмен сможет доказать невиновность?» – приводит скрин послания 61-летнего Родченкова журналист BBC Дэн Роан.

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

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