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«Вы пока мячи пинали, мы тут бомбу смастерили». Шнуров написал стих об отстранении русского спорта

«Вы пока мячи пинали, мы тут бомбу смастерили». Шнуров написал стих об отстранении русского спорта
Eurosport

12 мин. назад

Как всегда изящные скрытые смыслы.

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал санкции ВАДА по отношению к российскому спорту сроком на четыре года.

«Не грустим мы от разлуки

Без скакалок и мячей.

**** [Фиг ли], может для науки,

Для студентов и врачей,

Сэкономим миллиарды!

Что нам бестолку лить пот?

А азарт, вон – в бильярдной

Тоже, между прочим, спорт.

Кубки мира, мундиали?

«Спорт, ты мир!» Вы это рилли?

Вы пока мячи пинали,

Мы тут бомбу смастерили», – написал 46-летний музыкант в .
  • Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.
  • Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

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