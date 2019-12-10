Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал санкции ВАДА по отношению к российскому спорту сроком на четыре года.

«Не грустим мы от разлуки

Без скакалок и мячей.

**** [Фиг ли], может для науки,

Для студентов и врачей,

Сэкономим миллиарды!

Что нам бестолку лить пот?

А азарт, вон – в бильярдной

Тоже, между прочим, спорт.

Кубки мира, мундиали?

«Спорт, ты мир!» Вы это рилли?

Вы пока мячи пинали,

Мы тут бомбу смастерили», – написал 46-летний музыкант в .

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

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