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«Вы пока мячи пинали, мы тут бомбу смастерили». Шнуров написал стих об отстранении русского спорта
Как всегда изящные скрытые смыслы.
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал санкции ВАДА по отношению к российскому спорту сроком на четыре года.
«Не грустим мы от разлуки
Без скакалок и мячей.
**** [Фиг ли], может для науки,
Для студентов и врачей,
Сэкономим миллиарды!
Что нам бестолку лить пот?
А азарт, вон – в бильярдной
Тоже, между прочим, спорт.
Кубки мира, мундиали?
«Спорт, ты мир!» Вы это рилли?
Вы пока мячи пинали,
- Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.
- Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.
Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг