Умер Юрий Лужков. Он думал о московском финале ЛЧ в 1997-м, продвигал «Кубок Кремля» и играл сам

На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который руководил столицей с 1992 года по 2010-й. Лужков запомнился на посту не только экономической и социальной деятельностью, но и спортивной. Юрий Михайлович был награжден орденом «Спортивная слава России» I степени за организацию массового строительства спортивных объектов в Москве – и не только.

Задумывался о финале ЛЧ в «Лужниках»

Проведение финала Лиги чемпионов-2008 в Москве отчасти стало возможно благодаря Лужкову – первоначальная идея принадлежит ему. Мэр способствовал первой реконструкции «Лужников», а в 1997 году УЕФА получил от Юрия Михайловича письмо, в котором тот пожелал провести на главном стадионе столицы финал одного из еврокубков.

Руководитель комитета УЕФА по спортивным сооружениям Эрни Уокер приехал в Москву с инспекцией, а Лужков встретился с генсеком ФИФА Йозефом Блаттером. Высокопоставленным лицам понравились «Лужники», но позже выяснилось, что стадион не пригоден для игры в дождливую погоду. Финал Лиги чемпионов состоялся только в 2008-м, и визитной карточкой того финала был именно дождь.

«МЮ» выиграл финал Лиги чемпионов в «Лужниках»Getty Images

Разрешил назвать клуб «Москвой»

Бывший президент уже не существующего ФК «Москва» Юрий Белоус получал разрешение на название у Лужкова. «Все-таки название города – это не шутка. Есть межведомственная комиссия правительства столицы и Мосгордумы, которая собирается раз в месяц. Там знали, что я большой друг мэра, поэтому когда пришел с предложением, комиссия его единогласно утвердила.

Фанаты других клубов переполошились: а мы не Москва, что ли? Где-то через год Лужков меня спросил: «А как нас называют болельщики «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива»?» – «Официально – горожане». – «Это хорошо. А неофициально?» – «Зловредные фанаты других клубов называют «кепки» или «пчеловоды». Лужков посмеялся», – рассказал Белоус.

Вратарь ФК «Москва» Юрий ЖевновGetty Images

Лужков сам играл в футбол в так называемом элитном клубе правительства Москвы, где на любительском уровне собирались чиновники и министры. Мэра и его приближенных тренировал экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Геннадий Логофет.

Покровительствовал «Кубку Кремля»

Лужков стоял у истоков создания «Кубка Кремля» – теннисного турнира, который Москва проводит с 1990 года, и входил в оргкомитет ивента. В 2010 году любители тенниса всерьез переживали, что отставка мэра повлияет на проведение «Кубка Кремля», но ничего не изменилось – турнир успешно прошел и в 2019-м.

В теннис Лужков тоже играл, причем даже в пожилом возрасте, когда колени стали протестовать против футбола. «Теннис я ставлю на первое место. Потому что это игра высочайшего интеллекта. Это игра, которая тренирует все части твоего бренного тела», – рассказывал Юрий Михайлович об увлечении. В 2016-м он лично играл на турнире в честь собственного 80-летия.

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