Getty Images

Комитет спортсменов ВАДА может обратиться в CAS, чтобы отобрать у России право на нейтральный флаг

Комитет спортсменов ВАДА может обратиться в CAS, чтобы отобрать у России право на нейтральный флаг
Eurosport

1 час назадОбновлено 31 мин. назад

Считают, что жесткие меры станут действенными.

Комитет спортсменов ВАДА может обратиться в CAS, чтобы добиться ужесточения санкций против российского спорта.

По информации The Times, члены объединения хотят, чтобы атлеты из России не участвовали в Олимпийских играх и чемпионатах мира даже в нейтральном статусе. Сегодня, 11 декабря, состоится заседание комитета, где будет принято окончательное решение по поводу обращения в CAS.

В комитете опасаются, что Россия может выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде.

  • Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.
  • Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте