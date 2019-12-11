Комитет спортсменов ВАДА может обратиться в CAS, чтобы добиться ужесточения санкций против российского спорта.

По информации The Times, члены объединения хотят, чтобы атлеты из России не участвовали в Олимпийских играх и чемпионатах мира даже в нейтральном статусе. Сегодня, 11 декабря, состоится заседание комитета, где будет принято окончательное решение по поводу обращения в CAS.

В комитете опасаются, что Россия может выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде.

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

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