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Комитет спортсменов ВАДА может обратиться в CAS, чтобы отобрать у России право на нейтральный флаг
Считают, что жесткие меры станут действенными.
Комитет спортсменов ВАДА может обратиться в CAS, чтобы добиться ужесточения санкций против российского спорта.
По информации The Times, члены объединения хотят, чтобы атлеты из России не участвовали в Олимпийских играх и чемпионатах мира даже в нейтральном статусе. Сегодня, 11 декабря, состоится заседание комитета, где будет принято окончательное решение по поводу обращения в CAS.
В комитете опасаются, что Россия может выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде.
- Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.
- Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.
Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг
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