Всемирное антидопинговое агентство опубликовало отчет о работе с базой данных Московской лаборатории.

Результат расследования комиссии по соответствию – 89 страниц документа, выложенного в открытый доступ. В нем подробнейше прописана доказательная база о том, что с данными действительно производились манипуляции – причастные не слишком умело попытались скрыть этот факт.

Сообщается, что с 1 по 9 января 2019 года, накануне посещения лаборатории экспертами ВАДА, из системы было удалено 19 982 файла, полностью исчезли копии данных за 2008-11 гг. 8 января администратор удалил 632 файла и их копии, создававшиеся в результате автоматических сохранений, и поставил в системе дату 23 мая 2015 года. При попытке вернуться в правильную дату он допустил ошибку – 01/08/2019 вместо 08/01/2019, в результате чего система оказалась датирована августом 2019-го – еще не наступившего на тот момент числа.

Из документа также следует, что на основании имеющихся данных из московской лаборатории обвинения в нарушениях антидопинговых правил получили 47 российских спортсменов – 41 штангист, два биатлониста, один борец, два тхэквондиста и один гребец.

При работе с переданной информацией ВАДА обнаружило множество изменений в базе данных, и объяснение российской стороны не устроило организацию.

В итоге российские спортсмены получили четырехгодичный бан на выступление под национальным флагом, а страна – на проведение крупных турниров.

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