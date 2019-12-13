Министр спорта России Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.

Об этом сообщает Sports.ru, ссылаясь на собственные источники. Сообщается, что указы о награждении подобными орденами обычно публикуются на соответствующих государственных порталах, но в данном случае никакого указа не было.

Орденом Александра Невского награждаются граждане РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

Подписывайся на нас Вконтакте