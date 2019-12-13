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Колобкова наградили орденом Александра Невского. Указ о награждении не публиковался на госпорталах
На фоне последних событий эту новость можно прочитать иронично.
Министр спорта России Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.
Об этом сообщает Sports.ru, ссылаясь на собственные источники. Сообщается, что указы о награждении подобными орденами обычно публикуются на соответствующих государственных порталах, но в данном случае никакого указа не было.
- Орденом Александра Невского награждаются граждане РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.
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