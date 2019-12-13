Тренер юношеского центра «Максимум» (Магнитогорск) Екатерина Конопенко, которую уволили из-за откровенных фотографий в соцсетях и которой районный суд отказал в восстановлении на работе, подала апелляционную жалобу в Челябинский областной суд.

По данным прокуратуры региона, при проверке обращения уполномоченного по правам человека в регионе было установлено, что в соцсети «ВКонтакте» есть фотографии педагога юношеского центра «Максимум», а также мужчины в обнаженном виде. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, и работодатель решил уволить педагога.

Конопенко была уволена в соответствии с пунктом 8 статьи 81 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).

Женщина подала иск в суд о восстановлении на работе, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. Правобережный райсуд Магнитогорска 5 ноября отказал Конопенко в удовлетворении исковых требований. «В четверг я наконец-то подала апелляцию на решение суда первой инстанции», – сказала Екатерина в разговоре с РИА «Новости».

В апелляционной жалобе женщина указала, что считает решение районного суда необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права, и просит его отменить.

Ранее Конопенко сообщала, что у нее нет официальной информации, какие именно фотографии рассматривались в материалах прокурорской проверки, поэтому может только предполагать.

Она считает, что речь идет «о работах в концептуальной эротической фотографии в рамках культурного проекта «Эксперимент» 2000 года», где она принимала участие «как фотомодель, поэтесса, перформер».

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