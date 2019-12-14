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Тест: определи по фото, спортсменка из зимних видов или модель

Тест: определи по фото, спортсменка из зимних видов или модель
Артем Мазилкин

6 мин. назад

Квизы

Согрейся в зимнюю стуженьку.

Спортсменки постоянно снимаются для модных журналов, а модели из худеньких бледных девочек превратились в фитнес-машины. Eurosport.ru предлагает разобраться, кто есть кто, и параллельно согреться от теплых фотографий прекрасных спортивных девушек.

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