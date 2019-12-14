Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов выразил мнение о проблемах российского спорта и отстранении на четыре года от крупных турниров.

«Мы виноваты очень во многом. Практически все обвинения в сторону России – небеспочвенные. Танцевать нужно вообще с 50-х годов, когда эту страну приняли в олимпийскую семью.

В олимпийской хартии написано, что государство не имеет права участвовать в спортивной жизни. А все наши федерации сидели, сидят и будут сидеть в условном Госкомспорте. Все руководители федераций, получается, чиновники. То есть, мы вступили в мир Олимпиад, всех обманув и все нарушив.

Весь наш спорт всегда был нечестен. Мы выставляем спецназ против детей. Мы не самая спортивная нация. Мы прекрасно это знаем. С 50-х годов мы постоянно обманываем, лжем и ведем себя некорректно по отношению ко всему остальному миру. Когда-то нам должны были сказать «Стоп»? Вот теперь нам и говорят.

Опять с разбегу вляпались в допинговые истории. Мы нарушаем все возможные законы. Ищем все лазейки, не слишком законные, справки левые предоставляем – «боремся». Общий принцип: обманываем, врем, лжем. А мировое сообщество еще и думает при этом: дать нам бан или не дать?

Уберите государство из спорта. Претензии – не в отдельности к спортсменам. А претензии – к России, которая сажает спортсменов на допинг. У нас это идет на государственном уровне. Сейчас у нас будет четырехлетний бан. У чиновников будет достаточно времени подумать, как нам жить дальше», – поделился мнением Панкратов в интервью «Советскому спорту».

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На основании данных из московской лаборатории обвинения в нарушениях антидопинговых правил получили 47 российских спортсменов – 41 штангист, два биатлониста, один борец, два тхэквондиста и один гребец.

На Олимпийских играх в Атланте Панкратов выиграл золото на дистанции 100 и 200 м баттерфляем.

С 2008-го по 2010-й Денис возглавлял департамент государственной политики в сфере развития спорта высших достижений Минспорта России.

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