Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря прокомментировал новые санкции ВАДА в отношении российского спорта.

«Это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу решение. Решения были приняты в отношении участия спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь мы наказаны за то же самое еще раз, такого не бывает ни в одной правовой системе. Решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии. Если сейчас к Олимпийскому комитету России претензий нет, сборная должна выступать под своим флагом, а мы должны помогать и содействовать.

Мы делаем все, чтобы российский спорт был чистым, РУСАДА формировалось в тесном контакте с нашими коллегами из ВАДА, мы даже руководителей выбирали по их рекомендации. К сожалению, решение, скорее всего, опять носит политический характер.

Евгения Медведева и Алина ЗагитоваGetty Images

Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда [наказание] совершенно естественно и справедливо. Но если подавляющее большинство спортсменов чистые, как можно налагать санкции на них? У нас девочки в фигурном катании, совсем молодые, какое отношение они имеют к допингу? Они прыгают в четыре оборота, почти никто этого не делает пока в женском фигурном катании. И их можно «зачистить» и убрать со льда таким образом, а зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта?» – цитирует Путина ТАСС.

Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане-2018.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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