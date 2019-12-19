Депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) используется как политическое оружие против России.

«Я говорил год назад, что перед Олимпиадой, учитывая все юридические процедуры, которые потребуют время, ВАДА будут искать любую зацепку, чтобы вновь организовать преследование российских спортсменов. Это будет всегда, никогда это не закончится.

ВАДА – это политическая дубина, это все моветон. Как решили, так и будет. Мы не могли не подписаться под соглашениями с ВАДА, они подписаны всеми вплоть до МОК. Но МОК сегодня умывает руки, а мы обязаны исполнять требования», – цитирует Валуева РИА «Новости».

Из-за санкций со стороны ВАДА российские спортсмены выступят на ОИ в Токио под нейтральным флагом.

Ранее российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

«Решение, скорее всего, опять носит политический характер». Путин – о санкциях ВАДА

Подписывайся на нас в твиттере