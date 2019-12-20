За последние три месяца 2019 года Китай устроил два важных конфликта в большом спорте. Сначала, в октябре, генменеджер баскетбольных «Рокетс» Дэрил Моури в твиттере поддержал протесты в Гонконге против законопроекта об экстрадиции и напоролся на массовый бойкот в КНР по отношению ко всей НБА.

А в декабре полузащитник футбольного «Арсенала» Месут Озил обвинил власти Поднебесной в репрессии уйгуров и попал в похожую немилость – в Китае отменили трансляции матча «канониров» с «Ман Сити» и убрали Озила из мобильной версии PES 2020.

Страна с населением в 1,4 миллиарда человек – влиятельный игрок в глобальной политике и интерес для рекламодателей. Но ее воздействие на мировые спортивные процессы становится чересчур токсичным и оттого угрожающим, что сделало Китай инициатором опасного тренда. Тренда, который, вероятно, создаст страшный прецедент цензуры планетарного масштаба.

Китай – вторая экономика мира, но 22% населения живут на $5,5 в день

Все дело в развитой экономике азиатского государства. Ее рост начался после политики реформ и открытости, которую проводил лидер местной Коммунистической партии Дэн Сяопин в 1978 году. Глава КПК наладил отношения с Западом, развернул закрытое государство миру и начал строительство социализма с китайской спецификой.

До преобразований рост ВВП 25 лет составлял в среднем 2,9% в год. В период с 1978 по 2013 гг. (35 лет!), экономика Китая в частном секторе прибавляла в среднем по 9,5% в год с пиком в 2005-м – 70% роста валового внутреннего продукта. Сейчас, по оценкам всех специалистов, это вторая экономика в мире после США.

Такой финансовый прогресс властям КНР обеспечили ресурсоемкое производство, экспорт в развитые страны и низкооплачиваемая рабочая сила. В частности, из-за последнего фактора высокие темпы роста чуть замедлились в последнее десятилетие, поскольку невысокие зарплаты приводят к снижению производительности труда.

Со времен реформ Дэн Сяопина 850 миллионов китайцев выбрались из нищеты, но до сих пор 373 миллиона граждан КНР живут за чертой бедности и существуют на 5,5 долларов в день. «Уменьшение этого дисбаланса требует сдвигов в структуре экономики от низкоуровневого производства к высокопроизводительному, а также от инвестиций к потреблению», – говорится на сайте Всемирного банка.

Китайцы любят спорт, но вместо развлечения видят в нем пользу для здоровья

Китай, деньги, 100 юанейGetty Images

Развитие финансовой системы напрямую отразилось на состоянии спорта в стране. Во времена плановой экономики в середине 1950-х спорт высших достижений поддерживался исключительно за счет государственных денег, был сильно обособлен от общества и бюрократизирован.

Но с ростом ВВП и переходом к социализму увеличилось финансирование этой индустрии. Если за первые 12 лет после реформы Товарища Дэна (с 1978 по 1990 гг.) валовый внутренний продукт распух с 362 млрд до 1859 млрд юаней, то бюджет китайского спорта практически пропорционально расширился с 253 млн до 1462 млн юаней (с 52 до 304 млн долларов).

Китай при этом скрывал состояние дел в спорте и впервые представил статистику лишь в 2015 году. Пока вышло лишь три отчета, и по данным за 2017 год общий доход спортивного сектора Поднебесной достиг отметки в 2,2 триллиона юаней или 326,3 млрд долларов. Кажется, что это гигантская цифра, но прибыль составила всего лишь 0,95% от общего объема ВВП. Для сравнения, в Великобритании в 2010-м подобные показатели – 1,9% от ВВП страны, в США в 2017-м – 3%.

Китайцы на пробежке во время занятий спортом, Запретный город, Пекин, Китай, 2014 годGetty Images

При гигантской разнице в численности населения у Китая столь же огромный маркетинговый потенциал. «До реформ всего четыре десятилетия назад Китай долго страдал от слабой экономики и не имел материальной базы для занятий спортом. В Штатах же, где экономика была более развита, спорт превратился в важную часть культуры», – объяснил старший экономист PwC China Гуанбинь Чжао.

Вместе с тем у азиатов не так развит интерес к соревновательности и зрелищности состязаний за голы-очки-секунды, важнее всего для них польза здоровью. Поэтому, по мнению Чжао, в Поднебесной так популярны марафоны, в которых уже приняли участие 5 миллионов человек в 234 городах страны.

Китай дороже, чем остальные, покупает телеправа на НБА и АПЛ

Флаг Китая среди баскетбольных мячей в фирменном магазине НБА, Пекин, Китай, 2019 годGetty Images

Скандалов с Моури и Озилом не случилось бы без иностранного интереса к китайской аудитории. По данным местной баскетбольной ассоциации, примерно 300 миллионов жителей страны бросают мяч по кольцу и представляют себя на месте Яо Мина – это пятая часть всего населения Поднебесной. 500 миллионов зрителей посмотрели трансляции НБА на Tencent Sport. Платная видеоплатформа как раз за три месяца до твита Моури про протесты в Гонконге продлила контракт с Лигой на пять лет, заплатила 1,5 миллиарда долларов и стала ее крупнейшим партнером за пределами США.

Похожая ситуация и с английской Премьер-лигой. В 2016 году холдинг Suning Group (владелец 68,5% акций миланского «Интера») заплатил за трехлетние права на АПЛ-2019/22 700 миллионов долларов. По сравнению с предыдущим циклом, сумма выросла в 17 раз. Эта сделка, как и в случае с НБА, сделала Китай самым большим импортером британского футбола на планете Земля. Поэтому китайские власти считают, что могут ограничивать в высказываниях по спорным позициям те организации, в которые их бизнес вваливает гигантские деньги.

Моури выступил против протестов в Гонконге, Озил – против концлагерей для уйгуров

Дэрил Моури поддержал акции оппозиции в Гонконге против возможной экстрадиции беглых преступников Китаю. В случае вступления в силу такого закона (в октябре правительство Гонконга официально отозвало законопроект), позиции Гонконга как автономии сильно пошатнутся.

«Боритесь за свободу, стойте за Гонконг!» – затвитил Моури, и эта точка зрения не очень выгодна правительству КНР. Особенно если учитывать, что «Хьюстон Рокетс» – самая популярная иностранная команда из самого популярного вида спорта в стране. Можно представить, какую аудиторию захватил этим сообщением Моури, даже через не самый популярный аккаунт в соцсети.

У Месута Озила же наоборот гигантское число фолловеров – в твиттере, инстаграме и фейсбуке за футболистом следят 76 миллионов пользователей. Поэтому в Китае так переполошились из-за заявления немца. «Они сжигают Коран. Закрывают мечети. Запрещают мусульманские школы. Убивают религиоведов. Насильно отправляют в лагеря братьев. Но мусульмане молчат, их не слышат», – послал гневный месседж во всех соцсетях Озил. Он написал послание на турецком языке на фоне флага Восточного Туркестана.

В 2017 году общественная организация Human Rights Watch заявила, что китайские власти задержали тысячи уйгуров и представителей исламского меньшинства и отправили их в центры политического образования в Синьцзяне. В них людей принудительно облучают пропагандой, продвигающей идентичность Поднебесной. По данным ООН, в этих лагерях перевоспитания содержится примерно миллион уйгуров. Правозащитники сравнивают эти центры с немецкими концлагерями во времена ВОВ, а условия содержания – с отношением фашистов к евреям.

Логично, что Китай использует все рычаги влияния, чтобы заткнуть рот говорящему о произволе футболисту. «Арсенал» сразу же отрекся от заявления Озила и назвал его «личным мнением игрока», причем запостил объяснение в азиатской соцсети Weibo. В комментах уже нашлись болельщики, сжигающие футболку немца.

Два твита могут стоить «Арсеналу» и НБА 8 млрд долларов

Фанаты «Арсенала» на матче «Арсенал» – «Челси», Пекин, Китай, 2017 годGetty Images

«Арсенал» явно боится потерять аудиторию – в государстве с самым большим населением на планете за аккаунтом «канониров» в Weibo следят 5 миллионов фолловеров, а всего в стране живут 237 млн человек, считающих футбол любимым видом спорта (читай: потенциальная аудитория). 1,5 года назад лондонцы открыли в Шанхае спортбар-ресторан и не очень хотят его закрывать из-за одного твита Месута.

Это станет большой проблемой для всей Премьер-лиги. Китайские инвесторы есть у «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоны», деньгами из этой азиатской страны кормят «Кристал Пэлас» и «Борнмут», а «Манчестер Юнайтед» строит несколько клубных развлекательных центров в Пекине, Шанхае и Шэньяне. Если ненависть к Озилу перекинется на «Арсенал», а затем и на целый чемпионат, Лига заставит «канониров» разорвать контракт с немцем, чтобы не потерять выгодные соглашения.

Месут Озил, «Арсенал» – «Челси», 22 июля 2017 года, Пекин, КитайGetty Images

При сценарии, когда Месут все еще воюет за уйгуров, возможные финансовые потери АПЛ составят как минимум 1,5 миллиарда долларов, и это только те деньги, которые она получает от Suning Group по телеконтракту. При том что, по подсчетам Nielsen, футболом в Китае интересуются примерно 65 миллионов человек с доходом выше среднего. Людей с такой покупательской способностью «Арсенал» и вся Лига в целом не хотят терять ни при каких обстоятельствах.

Потери НБА от твита Дэрила Моури могут превысить 5 миллиарда долларов – это весь оборот Ассоциации на китайском рынке по оценке Sports Business Journal. Безусловно, это экстремальный поворот сюжета, по которому Поднебесная должна полностью отказаться от трансляций американского баскетбола и запретить его на национальном уровне. Прибавьте сюда возможный разрыв соглашения Tencent Sports с НБА, и сумма вырастет с 5 до 6,5 млрд баксов. Получается, что суммарно два поста в соцсети против Китая – Озила и Моури – могут обойтись спортивным командам минимум в 8 миллиардов долларов.

Китай прессует не только НБА и «Арсенал» – страдали даже Versace и игроки в Hearthstone

Болельщики с китайскими флагами, Наньнин, Китай, 2018 годGetty Images

Азиатская сторона хейтит не только спортсменов, но и преследует других несогласных. Так, игровая компания Blizzard забанила на год киберспортсмена Blitzchung за поддержку гонконгских протестов, а потом вкрутила шестимесячный запрет еще трем студентам, поддержавших Blitzchung. В августе 2019-го Versace извинился за футболки, на которых Гонконг и Макао изображены как отдельные государства, а не как части Китая. Модный дом Christian Dior на фоне кейсов Blizzard и НБА попросил прощения за карту Китая без Тайваня на одной из презентаций.

Ситуация с могуществом напоминает замкнутый круг – чем больше компаний будет приносить официальные извинения партнерам из Китая, тем больше из Азии будут требовать повинности за малейшие неточности в формулировках. Из Пекина и Шанхая по всему миру льются гигантские денежные потоки, в погоне за которыми глобальные корпорации будут вычищать из пресс-релизов и личных соцсетей сотрудников любые упоминания гонконгских протестов, независимости Тайваня и лагерей перевоспитания уйгуров в Синьцзяне.

Бизнес-часть планеты Земля готова замолчать и не видеть нарушения прав человека, лишь бы регулярно приходили транши из Поднебесной. Это подтвердил Дэрил Моури, который тут же удалил твит про акции протеста в автономии и извинился. Это подтвердил «Арсенал», который невероятно перепугался и тут же отказался от позиции Месута Озила. И это подтвердят еще сотни и тысячи других компаний, которые окажутся под китайским финансовым влиянием. Процесс уже запущен, и его не остановить.

Матч «Арсенал» – «Сити» не показали в Китае из-за Озила. Он снова влез в политику

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