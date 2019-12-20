ВАДА: Америка и еще 4 страны нарушали антидопинговые правила чаще России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчет об антидопинговых нарушениях за 2017 год.

На официальном сайте отмечается, что с 2015 года по 2017-й было зафиксировано 1804 нарушения. Лидеры по количеству нарушений – спортсмены из Италии, которые попались 171 раз. Следом расположились французы (128), американцы (103) и бразильцы (84). Россия замкнула топ-5 в списке нарушителей – зафиксированы 82 случая.

Чаще всех из российских спортсменов попадались легкоатлеты, тяжелоатлеты и велогонщики.

9 декабря ВАДА наложило на Россию санкции за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

В течение четырех лет российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных турнирах под национальным флагом.

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