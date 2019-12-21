Следственный комитет РФ заявил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных LIMS.

«Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи.

Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

Григорий РодченковGetty Images

Протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям Всемирного антидопингового агентства в январе этого года.

СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с ВАДА некоего альтернативного экземпляра электронного архива московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.

Следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности, а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов», – заявила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее ВАДА нашло изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Главная версия экспертов: ФСБ пытается защитить спортсменов-допингистов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты.

За это ВАДА запретило на четыре года выступление на Олимпийских играл и чемпионатах мира выступление русских спортсменов под флагом России, а также проведение на территории РФ междунароных турниров.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме