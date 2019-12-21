ВАДА прокомментировало информацию о причастности Родченкова к изменению базы данных

Всемирное антидопинговое агентство прокомментировало результаты расследования Следственного комитета РФ о участии экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в изменении базы данных. Судя по всему, новая информация никак не повлияет на решение организации.

Ранее Следственный комитет РФ заявил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных LIMS.

Пресс-служба ВАДА дала официальный комментарий по этой ситуации. «Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию ВАДА и в отчете отдела расследований ВАДА», – цитирует представителей агентства РИА «Новости».

Ранее ВАДА нашло изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Главная версия экспертов: ФСБ пытается защитить спортсменов-допингистов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты.

За это ВАДА запретило на четыре года выступление на Олимпийских играл и чемпионатах мира выступление русских спортсменов под флагом России, а также проведение на территории РФ международных турниров.

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