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Адвокат Родченкова прокомментировал обвинения Следственного комитета
Джим Уолден назвал обвинения фарсом.
Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, ответил на обвинения Следственного комитета России.
«Родченков не входил в электронную базу, он не имел подобной возможности. Мы не знаем ничего о том, чтобы кто-то это делал, все это фарс», – заявил Уолден Associated Press.
- Также адвокат отметил, что Родченков готов быть свидетелем в Спортивном арбитражном суде (CAS), если Россия подаст апелляцию на решение ВАДА.
- 21 декабря Следственный комитет заявил, что располагает информацией о передаче Родченковым экземпляра архива Московской антидопинговой лаборатории представителям ВАДА.
ВАДА прокомментировало информацию о причастности Родченкова к изменению базы данных
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