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Лавров: «Пафос в борьбе с допингом уходит на сдерживание России на всех направлениях»

Лавров: «Пафос в борьбе с допингом уходит на сдерживание России на всех направлениях»
Eurosport

7 мин. назад

Глава МИД РФ считает наказание политизированным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, которые ВАДА наложило на российский спорт сроком на четыре года.

«Не хочу сказать, что кто-то должен быть свободен от ответственности. Нарушения допинговых правил случаются в России, это признавалось. Поэтому и реформировали соответствующие структуры, Российское антидопинговое агентство, лаборатория была создана.

Но допинговые правила нарушаются и в большинстве других стран, в том числе и в европейских, очень уважаемых державах. Мы все об этом знаем. Но когда весь пафос в борьбе с допингом уходит исключительно на то, чтобы присоединиться к голосу тех, кто хочет сдерживать Россию на всех направлениях, наверное, имеют основания оценки о политизированности такого рода действий», – цитирует 69-летнего Лаврова «Р-Спорт».

  • Российские спортсмены в течение четырех лет не смогут выступать на крупных международных турнирах под национальным флагом.
  • Также России запрещено проводить международные соревнования на территории страны.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

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