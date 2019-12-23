Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, которые ВАДА наложило на российский спорт сроком на четыре года.

«Не хочу сказать, что кто-то должен быть свободен от ответственности. Нарушения допинговых правил случаются в России, это признавалось. Поэтому и реформировали соответствующие структуры, Российское антидопинговое агентство, лаборатория была создана.

Но допинговые правила нарушаются и в большинстве других стран, в том числе и в европейских, очень уважаемых державах. Мы все об этом знаем. Но когда весь пафос в борьбе с допингом уходит исключительно на то, чтобы присоединиться к голосу тех, кто хочет сдерживать Россию на всех направлениях, наверное, имеют основания оценки о политизированности такого рода действий», – цитирует 69-летнего Лаврова «Р-Спорт».

Российские спортсмены в течение четырех лет не смогут выступать на крупных международных турнирах под национальным флагом.

Также России запрещено проводить международные соревнования на территории страны.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

Подписывайся на нас в твиттере