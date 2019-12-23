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Кадыров – о санкциях ВАДА: «Я бы добровольно отказался от любых соревнований»
Глава Чечни призвал спортсменов со всего мира объединиться и помочь России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.
«Если бы я был спортсменом, если так относятся к нашему государству... Если ты не поднимаешь флаг своего государства, то я бы добровольно отказался от любых соревнований.
Спортсмены со всего мира должны объединиться и сделать заявления, что это несправедливо. То же самое может с ними случиться завтра», – приводит слова Кадырова «Р-Спорт».
- Ранее решением ВАДА России была на четыре года отстранена от крупных международных турниров, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
- На Олимпиаде в Токио-2020 российские спортсмены, не имеющие в прошлом случаев допинга, выступят под нейтральным флагом.
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