Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.

«Если бы я был спортсменом, если так относятся к нашему государству... Если ты не поднимаешь флаг своего государства, то я бы добровольно отказался от любых соревнований.

Спортсмены со всего мира должны объединиться и сделать заявления, что это несправедливо. То же самое может с ними случиться завтра», – приводит слова Кадырова «Р-Спорт».

Ранее решением ВАДА России была на четыре года отстранена от крупных международных турниров, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио-2020 российские спортсмены, не имеющие в прошлом случаев допинга, выступят под нейтральным флагом.

Валуев: «ВАДА – политическая дубина. Российских спортсменов будут преследовать всегда»

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