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Мэйуэзер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Роналду и Месси – в тройке

Мэйуэзер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Роналду и Месси – в тройке
Eurosport

1 час назад

Элитная компания.

Флойд Мэйуэзер возглавил список Forbes из самых высокооплачиваемых спортсменов декады.

Компанию боксеру в первой тройке составили звезды футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Полностью десятка выглядит так (суммы приведены в миллионах долларов):

1. Флойд Мэйуэзер-младший (бокс) – 915

2. Криштиану Роналду (футбол) – 800

3. Лионель Месси (футбол) – 750

4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 680

5. Роджер Федерер (теннис) – 640

6. Тайгер Вудс (гольф) – 615

7. Фил Микельсон (гольф) – 480

8. Мэнни Пакьяо (бокс) – 435

9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 425

10. Льюис Хэмилтон («Формула-1») – 400

  • Ежегодный рейтинг Forbes учитывает зарплаты, призовые, бонусы, спонсорские сделки и доходы от лицензирования личных брендов.
  • В топ-10 списка нет ни одного бейсболиста, хоккеиста и игрока в амфут.
  • Серена – единственная женщина в топ-40. Ее доход за 10 лет – 215 миллионов долларов.

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