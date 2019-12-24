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Мэйуэзер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Роналду и Месси – в тройке
Элитная компания.
Флойд Мэйуэзер возглавил список Forbes из самых высокооплачиваемых спортсменов декады.
Компанию боксеру в первой тройке составили звезды футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Полностью десятка выглядит так (суммы приведены в миллионах долларов):
1. Флойд Мэйуэзер-младший (бокс) – 915
2. Криштиану Роналду (футбол) – 800
3. Лионель Месси (футбол) – 750
4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 680
5. Роджер Федерер (теннис) – 640
6. Тайгер Вудс (гольф) – 615
7. Фил Микельсон (гольф) – 480
8. Мэнни Пакьяо (бокс) – 435
9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 425
10. Льюис Хэмилтон («Формула-1») – 400
- Ежегодный рейтинг Forbes учитывает зарплаты, призовые, бонусы, спонсорские сделки и доходы от лицензирования личных брендов.
- В топ-10 списка нет ни одного бейсболиста, хоккеиста и игрока в амфут.
- Серена – единственная женщина в топ-40. Ее доход за 10 лет – 215 миллионов долларов.
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