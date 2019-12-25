Волански, Седан, Калинская. 11 красоток спорта, на которых стоит подписаться в 2019-м

Влада Седан

Мисс Щеглова (настоящая фамилия Влады) прославилась еще во время Евро-2016. Тогда ее показывали в подборках красавиц на трибунах. А еще девушку видели в эфире украинского канала «Футбол» – Влада работает корреспондентом. Но в 2019-м новости о Владе Седан разрывали поисковики. Все благодаря ее жениху Александру Зинченко. Фулбек «Ман Сити» после победы Украины на Сербией в отборе на Евро (5:0) подлетел к ведущей и жарко поцеловал в щеку. А после выхода украинцев на ЧЕ Зинченко дал Владе интервью и от радости предложил всем фанатам заниматься сексом. Короче, веселая пара.

Мария Бобровна

В этом году Eurosport.ru опубликовал подборку из инстаграма финалистки «Мисс Украина»-2017 Марии Бобровны. Маша даже написала об этом в шапке своего профиля! В конце года мы с удовольствием напоминаем вам о потрясающей фанатке «Ливерпуля» из Украины: никогда красная джерси не выглядела так прекрасно, как на Марии.

Кинси Волански

Кинси – инстамодель и трэвел-блогер из США. В финале Лиги чемпионов-2018/19 она выбежала на поле к игрокам «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Стюарды, смущаясь, вывели девушку с поля к негодованию игроков и зрителей – забег Кинси оказался самым ярким событием скучного финала. После этого у стрикерши прибавилось два миллиона подписчиков в инстаграме. Это был самый эффектный и эффективный перфоманс года в футболе. Правда, вряд ли кто-то помнит, что там рекламировала Волански на своем боди во время забега.

Ноа Саез

Девушка, которая мотивировала травмированного Неймара взять частный джет до Барселоны вместо похода на игру «ПСЖ». Ноа – модель из Малаги. С Неем она познакомилась на вечеринке в Каталонии – с тусовки ребята уехали вместе. Публикация совместных фото с тусовки удвоила число подписчиков Саез. А подборки ее фото с вопросом «Новая девушка Неймара?» выходили весь ноябрь.

Сьюзи Кортес

Самая безумная фанатка Лео Месси известна с 2015 года. Тогда бразильская модель Сьюзи Кортес впервые выиграла титул «Мисс Бум Бум», который получает обладательница самых красивых ягодиц. В 2016-м девушка завалила директ Лео откровенными фотографиями, и жена Месси Антонелла Рокуццо попросила его заблокировать фитнес-модель. В 2019-м Сьюзи набила имя любимого игрока на пояснице. А ближе к концу года выиграла второй титул «Мисс Бум Бум».

Анна Калинская

20-летняя теннисистка на US Open-2019 Анна в двух сетах Сенсационно разнесла 10-ю ракетку мира Слоан Стивенс – чемпионку 2017-го. Эта победа – первая для Анны над соперницами из топ-10. Титулов у Калинской пока не очень много. Зато она прославилась молниеносным романом с Ником Кирьосом – австралиец сначала лайкал и комментировал все, что есть в инсте Анны, а затем ездил на матчи Калинской на турнире в Вашингтоне и US Open. Ник называл ее любимой теннисисткой, а девушка подавала с руки в стиле Кирьоса. Совсем скоро Анна будет впечатлять на корте так же сильно, как в инстаграме. Обещаю.

Дарья Белодед

19-летняя дзюдоистка – гордость Украины. В 2018-м Дарья Белодед в 17 лет и 345 дней выиграла первое в истории золото ЧМ и стала самым молодым чемпионом мира по дзюдо – и среди женщин, и мужчин. В 2019-м дзюдоистка защитила титул на предолимпийском чемпионате мира и взяла золото на Европейских играх в Минске. На Олимпиаду-2020 Дарья приедет звездой и одним из главных фаворитов.

Сюзанна Джованарди

20-летняя итальянская теннисистка только ждет больших побед – девушка выступает на турнирах ITF. Ее призовые за карьеру – лишь 1,6 тысячи долларов. При этом теннисная карьера не мешает ей завоевывать титулы в других направлениях – в 2019 году она стала «Мисс Италия».

Варвара Субботина

18-летняя синхронистка – одна из самых ярких звезд сборной России. В 16 лет она впервые выиграла чемпионат мира, а в этом году повторила достижение и завоевала две золотые медали в Кванджу. Но Варя тратит время не только на тренировки и победы – ее инстаграм сметает с ног, и тренер сборной заставляет девушку удалять фотки. «У меня такая история в Рио была. Выставила фото, Татьяна Евгеньевна мне сразу написала. И вот недавно кадр из Доминиканы ей не очень понравился. Приводила в пример Юлю Ефимову, говорила, что не надо так. А мне нравится, как она ведет инстаграм», – сказала Варя.

Сестры Якич

Если рядом нет сестер Коффи, то приходят они. Близняшки Якич не раскрывают своих имен – их знают именно как сестер. Они профессионально занимаются фитнесом и инста-моделингом с 2015-го, а до этого семь лет играли в футбол. В 2019-м они прославились благодаря пылающему видео с полузащитником «Кёльна» Венсаном Козьелло (нет, они всего лишь чеканили мяч, зато в бикини).

Алиса Шмидт

Австралийский журнал Busted Coverage назвал 19-летнюю немецкую бегунью Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой года. Алиса уже брала серебро чемпионата Европы по легкой атлетике, а ее мечта – олимпийская медаль Игр в Токио-2020.

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